İstanbul'da 4 yıldır kayıp 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da 4 yıldır kayıp 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul\'da 4 yıldır kayıp 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım\'ın öldürüldüğü ortaya çıktı
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İstanbul'da 2022'de tedavi için gittiği hastaneden ayrıldıktan sonra kaybolan Zeynep Yıldırım'ın (17) boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet zanlısı Fethi D., abisi Yaşar D.'nin Yıldırım'ı koltukta boğduğunu ve kömürlüğe gömdüklerini söyledi; 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 2022 yılında tedavi amaçlı getirildiği hastaneden kendi isteğiyle ayrıldıktan sonra kaybolan Zeynep Yıldırım'ın (17) öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Fethi D., Zeynep Yıldırım'ı abisi Yaşar D'nin evde koltukta boğduğunu daha sonra beraber kömürlüğe gömdüklerini söyledi. Fethi D. ile abisi Yaşar D'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli sabah saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 yıldır kayıp olan Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Yıldırım'ın telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, genç kızın son olarak F.D. isimli kişiyle görüştüğünü ve telefonundan alınan son sinyalin Esenyurt'ta F.D.'nin evinden geldiğini belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, Zeynep Yıldırım'ın 4 Ekim 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında öldürüldüğünü değerlendirdi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda olayla bağlantılı 6 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin yakalanması için 1 Eylül'de İstanbul ve Sinop'ta tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

FETHİ D: CİNAYETİ ABİM İŞLEDİ

Cinayet zanlısı Fethi D. ifadesinde Zeynep Yıldırım ile eve gittiklerini daha sonra da abisi Yaşar D'nin eve geldiğini söyledi. Yaşar D'nin bir süre sonra koltukta oturan Zeynep Yıldırım'ı boğarak öldürdüğünü ifade etti. Zeynep Yıldırım'ı daha sonra abisiyle evin penceresinden çıkararak kömürlüğe gömdüklerini söylediği öğrenildi. Yaşar D' ise cinayeti kendinin işlemediğini söyleyerek suçlamaları reddetti.

ŞÜPHELİELR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Feti D ile abisi Yaşar D.'nin de aralarında olduğu 6 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 4 yıldır kayıp 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 4 yıldır kayıp 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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