İstanbul'da 48 saatte metrekareye 119,2 kilogram yağış düştü, zirve Beykoz oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 48 saatte metrekareye 119,2 kilogram yağış düştü, zirve Beykoz oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da 13-15 Ekim arasındaki 48 saatte metrekareye ortalama 119,2 kilogram yağış düştü. Bu miktar, eylül-ekim aylarının 106 kilogramlık uzun dönem toplam ortalamasını aşarken en fazla yağış 274,4 kilogramla Beykoz'da kaydedildi.

İstanbul genelinde 13-15 Ekim arasındaki 48 saatte metrekareye düşen yağış miktarı, eylül-ekim aylarının uzun dönem ortalamasını geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden derlediği verilere göre 1950-2025 ölçüm periyodunda İstanbul'da eylül ayı toplam yağış miktarı ortalaması metrekarede 39,7 kilogram olarak kaydedildi. Ekim ayında ise bu rakam 66,3 kilogram olarak hesaplandı. Eylül ve ekim aylarının uzun dönem toplam yağış miktarı ortalaması 106 kilogram oldu.

Kent genelinde yağışların etkili olmaya başladığı 13 Ekim saat 09.00'dan 14 Ekim saat 09.00'a kadar 36 istasyonda kaydedilen yağış miktarı ortalaması metrekarede 28,7 kilogram olarak hesaplandı. 14 Ekim 09.00'dan 15 Ekim 09.00'a kadar olan süredeki yağış miktarı ortalaması ise 90,5 kilogram olarak ölçüldü.

Buna göre kentte sadece 13-15 Ekim arasındaki 48 saatte toplam yağış miktarı metrekarede ortalama 119,2 kilogram oldu ve eylül-ekim aylarının toplam yağış miktarı ortalamasının üzerine çıktı.

Kentin yıllık toplam yağış miktarı ortalaması metrekarede 659,4 kilogramken, aşırı yağışların etkili olduğu iki gündeki yağış miktarı bir yıllık toplamın yüzde 18'ini buldu.

İki günde kaydedilen yağış miktarı 200 kilogramın üzerine çıktı

İstanbul'da söz konusu iki günde en fazla yağış metrekareye 274,4 kilogram ile Beykoz istasyonunda ölçülürken, bu ilçeyi 222,2 kilogramla Arnavutköy, 208,3 kilogramla Sarıyer, 203,3 kilogramla Eyüpsultan takip etti.

Böylece 48 saatte yağan yağış miktarının 200 kilogramın üzerine çıktığı ilçe sayısı 4 oldu.

Kentte en fazla yağış kuzey bölgelerde görüldü. Sarıyer İTÜ Maslak Yerleşkesi'nde metrekarede 189,8, Kilyos'ta 185, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 169, Beykoz Anadolu Feneri'nde 164,4 kilogram yağış kaydedildi.

En az yağış Tuzla, Silivri ve Beylikdüzü'nde

İstanbul'un en az yağış alan 3 ilçesi Beylikdüzü, Silivri ve Tuzla oldu.

2 günlük yağış miktarı Beylikdüzü'nde metrekarede 12,9, Silivri'de 35,3, Tuzla'da ise 54,6 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Kent genelindeki 36 istasyonda 13-14 Ekim, 14-15 Ekim ve 13-15 Ekim arasında ölçülen yağış miktarları şu şekilde:

İSTASYONLAR13 EKİM 09.00 - 14 EKİM 09.00 ARASI

(kg/metrekare)

14 EKİM 09.00 - 15 EKİM 09.00 ARASI

(kg/metrekare)

48 SAATLİK TOPLAM (kg/metrekare)
Beykoz88,1186,3274,4
Arnavutköy68,6153,6222,2
Sarıyer76,1132,2208,3
Eyüpsultan74,7128,6203,3
Sarıyer/ İTÜ Maslak Yerleşkesi30,4159,4189,8
Sarıyer/ Kilyos50135185
Sarıyer/ Yavuz Sultan Selim Köprüsü44125169
Beykoz/ Anadolu Feneri36,5127,9164,4
Şişli14,2131145,2
İstanbul Havalimanı51,292,6143,8
Büyükçekmece58,577,2135,7
Şile16,9115,3132,2
Şile/Darlık Köyü13,3115,3128,6
Çekmeköy/Ömerli11,6116,4128
Kartal/Aydos Dağı14,3104,6118,9
Sancaktepe12,8101,1113,9
Üsküdar8,3103,5111,8
Pendik/Ömerli Barajı13,995,5109,4
Güngören7,4100107,4
Fatih6,299,4105,6
Ümraniye7,397,3104,6
Çatalca/Radar Sahası66,236,8103
Arnavutköy/Terkos Barajı35,367,7103
Şile/İsaköy1476,990,9
Sancaktepe/Samandıra Havalimanı14,475,489,8
Kartal12,577,289,7
Çatalca4445,389,3
Kadıköy/Göztepe6,478,685
Sabiha Gökçen Havalimanı15,861,877,6
Kadıköy/Göztepe Rıhtım6,66874,6
Silivri Orman Sahası52,315,667,9
Bakırköy/Florya6,854,861,6
Atatürk Havalimanı649,255,2
Tuzla10,544,154,6
Silivri30,84,535,3
Beylikdüzü8,34,612,9
ORTALAMA28,790,5119,2

Kaynak: AA
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava DurumuİstanbulGüncelEylülYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
14:07
Üsküdar Belediye Başkan Vekiline veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Üsküdar Belediye Başkan Vekiline veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:53
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
12:09
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:14:44. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul'da 48 saatte metrekareye 119,2 kilogram yağış düştü, zirve Beykoz oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei