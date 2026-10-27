İstanbul'da 5 ilçede DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 5 ilçede DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı

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DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı bulundukları belirlenen 14 şüpheliye İstanbul'da operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ilçedeki 13 adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibat kurdukları ve sanal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'da 14 şüpheli hakkında; DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibatlı bulundukları ve sanal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları yönünde bilgiler elde edildi. Türkiye'yi hedef alan eylemler gerçekleştirebilecekleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 5 ilçede 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıOperasyonİstanbul3. SayfaGüncelTerörSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 5 ilçede DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı - Son Dakika
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