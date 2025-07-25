İstanbul\'da 60 Kg Kokain Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kilogram kokain ele geçirildiğini, 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Çatalca ilçesinde TIR'da arama yapıldı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada gizli bölmede 58 parça halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu S.W.M. gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, "İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzü, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.