İstanbul'da 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da, 2 iş yerinin kurşunlanması ve 4 farklı iş yerinin sahibinin tehdit edilmesine ilişkin toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan şüphelilerin elebaşılığını yaptığı bazı suç örgütleriyle bağlantılı zanlıların, iş yerlerine silahla ateş açmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, 1 Şubat'ta Fatih'teki iş hanının, 5 Şubat'ta ise Zeytinburnu'nda bulunan bir tekstil firmasının kurşunlandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, 22 Şubat'ta, bir kişinin, sahibi olduğu 4 farklı iş yerinin fotoğrafları atılmak suretiyle yağma amaçlı tehdit edildiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.