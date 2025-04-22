İstanbul'da 801,5 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Arnavutköy'de 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 parça halinde 773 kilogram sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın paylaşımının devamı şöyle:

"Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Arnavutköy ilçesinde operasyon düzenlendik.

Operasyonu koordine eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."