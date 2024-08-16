İstanbul'da 921 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir tırda 921 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir tır izlenmeye alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından TEM otoyolu Çatalca gişeleri mevkisinde durdurulan tırdaki 2 şüpheli yakalandı.
Araçta yapılan aramalarda 915 parça halinde 921 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve benzer suçlardan 4 kaydı olan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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