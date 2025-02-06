İstanbul'da Afrika Dilleri Çalıştayı - Son Dakika
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İstanbul'da Afrika Dilleri Çalıştayı

İstanbul\'da Afrika Dilleri Çalıştayı

İstanbul'da düzenlenen çalıştayda Afrika dillerinin tarihi ve etkileşimleri üzerine tartışıldı.

06.02.2025 16:48
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İstanbul'da ilk kez, Afrika'da konuşulan dillerin konu alındığı "Afrika Ulusal Dilleri Çalıştayı" düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen çalıştayın moderatörlüğünü ve açılış konuşmasını, İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kavas yaptı.

İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afrika Araştırmacıları Derneği ve Afrika Düşünce Platformunun katkılarıyla düzenlenen etkinliğe birçok konuşmacı ve dinleyici katıldı.

Çalıştayda, Afrika'da konuşulan dillerin tarihi, dilbilgisi yapısı ve diğer dillerle etkileşimleri konuşuldu.

İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Özkan, çalıştayın önemine işat ederek "Afrika'da birçok dil konuşuluyor. Fulani, Svahili, Wolof ve Amharca bunlardan birkaçı." dedi.

Özkan, çalıştayın bu alanda yürütülen çalışmaların başlangıcı olduğunu dile getirerek Afrika dilleri üzerine programlara devam edeceklerini belirtti.

Arapçanın Afrika'da birçok dili etkilediğine dikkati çeken Özkan, "Svahili ya da Hausa dili gibi Afrika dillerinde Arapça kelimeler bulabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Fulani dili hakkında açıklamalarda bulunan Gineli Said İbrahim Barry de "Fulani dili Afrika'da 30'a yakın ülkede konuşuluyor. Bu dilin bu kadar çok konuşulmasının nedeni Fulanilerin göçebe bir toplum olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fulanicenin Nijer-Kongo dil grubuna dahil olduğunu belirten Barry, "Fulani dili, Arapça başta olmak üzere farklı dillerden etkilenmiştir. Fransızca konuşulan yerlerde Fransızcadan, Nijerya gibi İngilizce konuşulan yerlerde ise İngilizceden etkilenmiştir." diye konuştu.

Çalıştayda ayrıca Amharca, Bambara, Hausa, Lingala, Mori & Dafing, Svahili ve Wolof dillerinden bahsedildi.

Afrika'da çoğunlukla sömürge döneminden kalma Fransızca ve İngilizce konuşulmasına rağmen yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtada, 2 bine yakın yerel dil kullanılıyor.

En fazla kullanılan yerel diller arasında Fulani, Hausa, Wolof, Aramice, Svahili ve Zulu dilleri bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İstanbul Üniversitesi, Kültür Sanat, Ahmet Kavas, istanbul, Kültür, Eğitim, Güncel, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Afrika Dilleri Çalıştayı - Son Dakika

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