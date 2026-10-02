İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

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İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik yoğun seyrederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte köprü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanırken, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında da yer yer yoğunluk görülüyor. Kadıköy istikametinde ise Ataşehir'den itibaren trafik yoğun seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Çağlayan ve Mecidiyeköy mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunken, TEM Otoyolu'nun Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent-TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Bahçelievler mevkisinde her iki yönde trafik yoğun seyrederken, Haliç Köprüsü'nde de çift yönlü yoğunluk görülüyor.

Basın Ekspres bağlantı yolunda her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey-Esenyurt gişeleri arasında Edirne istikametinde ve Bahçeşehir-Esenyurt bağlantı yolunda araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunun Avcılar mevkisinde her iki yönde yer yer yoğunluk görülürken, Beylikdüzü mevkisinin Ankara istikameti ile TÜYAP çevresinde Edirne yönünde trafik yoğun seyrediyor.

Kentteki bazı metrobüs, otobüs, metre ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 72'ye çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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