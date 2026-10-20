İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

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- İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 87, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 80 ölçüldü

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde ana arter ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Acıbadem ve Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den başlayan trafik yoğunluğu Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor. Kavacık'tan başlayan araç yoğunluğu ise Kozyatağı bağlantısına kadar sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında da yoğunluk gözleniyor.

Şile Otoyolu'nda ise yer yer çift yönlü trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Kara yolunun Edirne istikametinde ise Zeytinburnu'ndan Avcılar'a kadar yoğunluk devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarında da trafik ağır seyrediyor. TEM Otoyolu'nda Früzköy mevkisi Edirne istikametinde de araçlar güçlükle ilerliyor.

Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantılarında da yoğunluk gözleniyor.

Kennedy Caddesi'nde Avrasya Tüneli'nin girişinde araçlar yavaş seyrediyor.

Yoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 80'e ulaştı.

Kaynak: AA
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