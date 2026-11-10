İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 81'e kadar çıktığı İstanbul'da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Haftanın ikinci iş gününde, mesainin sona ermesinin ardından ana arterler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan caddelerde trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Bahçelievler Ömür ve çevresinde, yan yoldaki çalışma nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Yan yoldaki şerit daralması nedeniyle D-100 kara yolunda Bakırköy, Bahçelievler ve Cevizlibağ ile Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Şişli'de araçlar güçlükle ilerliyor.

Maslak, Beşiktaş, Kabataş, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Çırağan Caddesi ve Büyükdere Caddesi boyunca her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Esenler ve Bağcılar'a bağlantı yollarında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine gidişte Hasdal-Seyrantepe bölgesinde araç yoğunluğu gözleniyor.

Kağıthane ve Beyoğlu çevresindeki bağlantı yollarında da trafik yer yer durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'na bağlanan noktalarda yoğunluk

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden Altunizade ile Kavacık çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ataşehir ve Ümraniye'de TEM Otoyolu'na bağlanan noktalarda da araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e kadar çıktı.