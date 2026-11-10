İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Bahçelievler Ömür ve çevresinde, yan yoldaki çalışma nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden Altunizade ile Kavacık çevresinde trafik yoğunluğu oluştu

Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 81'e kadar çıktığı İstanbul'da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Haftanın ikinci iş gününde, mesainin sona ermesinin ardından ana arterler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan caddelerde trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Bahçelievler Ömür ve çevresinde, yan yoldaki çalışma nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Yan yoldaki şerit daralması nedeniyle D-100 kara yolunda Bakırköy, Bahçelievler ve Cevizlibağ ile Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Şişli'de araçlar güçlükle ilerliyor.

Maslak, Beşiktaş, Kabataş, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Çırağan Caddesi ve Büyükdere Caddesi boyunca her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Esenler ve Bağcılar'a bağlantı yollarında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine gidişte Hasdal-Seyrantepe bölgesinde araç yoğunluğu gözleniyor.

Kağıthane ve Beyoğlu çevresindeki bağlantı yollarında da trafik yer yer durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'na bağlanan noktalarda yoğunluk

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden Altunizade ile Kavacık çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ataşehir ve Ümraniye'de TEM Otoyolu'na bağlanan noktalarda da araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e kadar çıktı.

Kaynak: AA
Anadolu YakasıBahçelievlerAltunizadeAtaşehirİstanbulMaltepeKadıköyTrafikUlaşımGüncelSon Dakika

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Beşiktaş’tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor Beşiktaş'tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
Vergi dairesinde görülmemiş protesto Kıyafetlerini çıkarıp... Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...
19:00
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
18:36
400 milyon Euro çöp oldu gitti Avrupa’nın en başarısız kulübü ilan edildiler
400 milyon Euro çöp oldu gitti! Avrupa'nın en başarısız kulübü ilan edildiler
18:06
İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
18:00
Fenerbahçe’den sürpriz hamle Pep Guardiola’nın yardımcısını getiriyorlar
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 19:22:43. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android