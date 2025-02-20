İstanbul'da Ani Kar Yağışı Sürücüleri Mağdur Etti - Son Dakika
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İstanbul'da Ani Kar Yağışı Sürücüleri Mağdur Etti

İstanbul\'da Ani Kar Yağışı Sürücüleri Mağdur Etti

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde yoğunlaşarak sürücülerin araçlarını yol kenarlarına bırakmalarına neden oldu. Sürücüler, buzlanma ve yoğun kar nedeniyle araçlarını çıkarmakta zorlandı.

20.02.2025 11:38  Güncelleme: 11:44
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İSTANBUL'da Çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Sarıyer'deki yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarını yol kenarlarında bırakmak zorunda kaldı. Sürücüler sabah saatlerinde buzlanma ve yeniden başlayan kar nedeniyle araçlarını çıkarmakta zorlandı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı bir yanda seyirlik manzaralar oluştururken bir yanda da araç sürücülerini mağdur etti. Akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yaışı nedneiyle birçok sürücü aralçlarını yolda bırakmak zorunda kaldı. Sarıyer'de de akşam saatlerinde aniden bastıran kar nedeniyle, araç sahipleri zor durumda kaldı.Sabah araçlarını bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan sürücüler bu kez buzlanma nedeniyle zorlandı.

'ANİDEN BASTIRDI; ARACI BIRAKTIK'

Akşam aniden bastıran kar nedeniyle aracını yol kenarına çeken Şükrü Karapınar "Kar aniden bastırdı. Yoksa trafiğe çıkmazdım. Öndeki arabalar kalınca biz de kaldık. Akşam aracı bıraktık. Sabah da geldik şimdi aracın üzerindeki karları attık. Kurtarmaya çalışıyoruz. Akşam kar ani bastırınca buraya müdahale edilmemişti. Gece tuzlamışlar. Ana yol açık. Şimdi aracımızı alıp gideceğizö dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Ani Kar Yağışı Sürücüleri Mağdur Etti - Son Dakika

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