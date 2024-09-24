İstanbul'da Araç Kiralama Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Araç Kiralama Dolandırıcıları Yakalandı

İstanbul'da araç kiralama dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

24.09.2024 16:20
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İstanbul'da, araç kiralama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde araç kiralama yöntemiyle kandırdıkları vatandaşların paralarını alarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İncelemede, şüphelilerin, banka hesaplarını kullandıran "hesapçı" diye tabir edilen kişilerin verdiği banka kartı ve mobil bankacılık bilgileriyle, mağdurlardan gelen paraları topladıkları ve kendi aralarında paylaştıkları belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen Y.A. (35) ve R.S. (35), polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki ifadelerinde şüpheli Y.A'nın 69 suçtan aranması ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası, R.S'nin ise 90 suçtan aranması ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Zanlıların farklı illerde de söz konusu yöntemle 5 kişiyi dolandırdıkları öne sürüldü.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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