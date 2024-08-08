İstanbul'da araç satma bahanesiyle dolandırıcılık

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İstanbul'da araç satma bahanesiyle bir kişinin 1 milyon 113 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 9 Mayıs'ta Tuzla'da D.O'nun internetten gördüğü bir aracı satın almak isterken dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, mağdurun aracı satın almak için görüştüğü kişinin yönlendirmesiyle kendisine verilen IBAN numarasına gönderdiği 1 milyon 113 bin lirasının dolandırıldığı belirlendi.

Ekipler çalışmalarında, suça konu paranın daha sonra kripto paraya çevrilerek soğuk cüzdana aktarıldığını ortaya çıkardı.

Mağdurun "sazan sarmalı" olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemi kullanılarak parasının alındığını belirleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.A'yı (21) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.