İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 52 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 52 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Büyükçekmece'deki operasyonda yakalanan hükümlünün, çeşitli suçlardan 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis ile 10 milyon 485 bin 480 lira adli para cezası olduğu anlaşıldı

İstanbul'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün de olduğu 52 kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda yakalanan 52 kişi arasında, uzun yıllardır aranan hükümlüler ile cezaevi firarisinin de bulunduğu belirlendi.

Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yakalanan D.Ç'nin, "dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplam 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 10 milyon 485 bin 480 lira adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

Hakkında 14 aranma kaydı bulunan hükümlünün, 29 Eylül 2025'ten bu yana arandığı öğrenildi.

Avcılar'daki operasyonda yakalanan Y.A'nın da "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Hakkında 6 aranma kaydı olan hükümlünün, 27 Mart 2013'ten bu yana arandığı tespit edildi.

Silivri'de de "yağma", "uyuşturucu ticareti yapma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. yakalandı. Hükümlünün 19 Mart 2015'ten bu yana 4 ayrı kayıt kapsamında arandığı anlaşıldı.

Cezaevi firarisi Maltepe'de yakalandı

Maltepe'de yakalanan cezaevi firarisi M.Ç'nin "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 24 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Hakkında 8 aranma kaydı olan ve 4 Aralık 2023'ten bu yana aranan hükümlü, işlemleri için Fındıklı Şehit Lütfü Baykar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Fatih'te yakalanan B.K'nin de "Bankacılık Kanunu'na aykırılık" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Hakkında 2 aranma kaydı olan ve 18 Temmuz 2022'den bu yana aranan hükümlü, Şehit İbrahim Coşkun Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Yakalanan hükümlüler D.Ç, Y.A. ve N.K. ise adli işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer yakalanan şahıslar da ilgili polis merkezlerine teslim edildi.

Kaynak: AA
BüyükçekmeceİstanbulGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri 7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Kerem Demirbay’dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
11:41
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor
Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:24
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:44
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:52:17. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 52 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei