İstanbul'da asayiş uygulamasında 134 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da asayiş uygulamasında 134 kişi gözaltına alındı

İstanbul\'da asayiş uygulamasında 134 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamasında, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Beyoğlu'nda aranan ve hapis cezası bulunan 134 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

29.02.2024 17:26
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İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 134 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Beyoğlu'nda "Şehit Komiser Yardımcısı Tarkan Biber" asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, ruhsatsız silah taşıma, motosiklet hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ile uyuşturucu satma gibi farklı suçlardan arananların yanı sıra haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 134 kişi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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