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İstanbul'da asayiş uygulamasında 639 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da asayiş uygulamasında 639 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 639 şüpheli yakalandı. Uygulama sırasında 65 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 369 fişek, 1382 gram uyuşturucu madde, 20 uyuşturucu hap ile 35 bin 120 lira ele geçirildi. Ayrıca, 16 iş yerine işlem yapıldı ve toplam 909 bin 240 lira ceza kesildi.

İstanbul\'da asayiş uygulamasında 639 şüpheli yakalandı
28.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:33
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İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 639 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 20.00-22.00'de kent genelindeki 219 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1706 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

İkinci aşamada ise 1637 personelin katılımıyla 22.00-23.59'da arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, toplam 194 bin 403 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, farklı suçlardan aranan 639 şüpheli ile yoklama kaçağı 157 kişi yakalandı.

Uygulama sırasında toplam 527 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda 65 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 369 fişek, 1382 gram uyuşturucu madde, 20 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin 120 lira ele geçirildi.

Halka açık 694 yerin denetlendiği uygulamada, 16 iş yerine işlem yapıldı.

Denetimlerde, 26 bin 927 araç ve 2 bin 415 motosiklet kontrol edildi, bunların 1597'si ile 56 sürücüye işlem yapıldı, 9 aranan araç yakalandı, 12 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamada sürücülere toplam 909 bin 240 lira cezası kesildi.

Kaynak: AA
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