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Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 2 özel hastanede askere gitmek istemeyenlere 45 bin lira karşılığında çürük raporu veren şebekeye yönelik operasyon yapıldı. Aralarında hastane yöneticileri, hemşireler ve asker kaçaklarının da bulunduğu 11 kişi yakalandı.

Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
20.12.2023 - 08:58,  Güncelleme: 10:08
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İstanbul'da 2 özel hastanede askere gitmek istemeyenlere 45 bin lira karşılığında çürük raporu veren şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında hastane yöneticileri, hemşireler ve asker kaçaklarının da bulunduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

45 BİN LİRAYA ÇÜRÜK RAPORU VERMİŞLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 özel hastanede görev yapan bazı kişilerin, askere gitmek istemeyenlere para karşılığı sahte çürük raporu temin ettiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler uzun süre yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından, raporları veren şebekeyi tespit etti. Şebeke liderliğini yoğun bakım ünitesinde çalışan bir kişinin yaptığı, aralarında hastane yöneticileri ve hemşirelerin de bulunduğu şüphelilerin, 45 bin liraya usulsüz çürük raporu aldırdığı, asker kaçaklarının sağlık kurulunda çürük olarak değerlendirilmesi için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin ettikleri, işbirliği halinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları belirlendi.

İstanbul'da askere gitmek istemeyenlere çürük raporu veren şebekeye operasyon

7 ASKER KAÇAĞINA ÇÜRÜK RAPORU

Şüphelilerin bu yöntemle toplam 7 asker kaçağına sahte çürük raporu temin ettikleri ve 2 kişiye ise sahte engelli sağlık kurulu raporu aldırdıkları saptandı. Çalışmaların ardından şebeke üyelerine ve çok sayıda örgütlü suçtan kaydı olan asker kaçaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Dün sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu tespit edilirken firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda hastane evrakı ile askerlik şubelerinden alınan belgeler ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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