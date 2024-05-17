İstanbul'da ATM Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da ATM Dolandırıcıları Yakalandı

İstanbul\'da ATM Dolandırıcıları Yakalandı

İstanbul'da ATM önlerinde yabancı uyruklu kişilere yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp el çabukluğuyla kartlarını alarak harcama yapan 3 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde ATM'lerden para çekmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin kartlarının alınarak harcama yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin, mağdurların yanına yardım bahanesiyle gelerek el çabukluğuyla banka kartlarını aldıklarını, kartın ATM'nin içinde kaldığını söyleyerek buradan ayrıldıklarını, sonrasında da pos cihazı üzerinden karttan harcama yaptıklarını belirledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla olaya karışan 3 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

17.05.2024 10:11
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İstanbul'da ATM önlerinde yabancı uyruklu kişilere yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp el çabukluğuyla kartlarını alarak harcama yapan 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde ATM'lerden para çekmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin kartlarının alınarak harcama yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin, mağdurların yanına yardım bahanesiyle gelerek el çabukluğuyla banka kartlarını aldıklarını, kartın ATM'nin içinde kaldığını söyleyerek buradan ayrıldıklarını, sonrasında da pos cihazı üzerinden karttan harcama yaptıklarını belirledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla olaya karışan 3 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Beyoğlu, Banka, ATM, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ATM Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika

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