 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da ATM'lere sahte dolar yatıran 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da ATM'lere sahte dolar yatıran 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin hileli yöntemlerle bir bankaya ait ATM'ye yerleştirdikleri 33 sahte 100 dolarla haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Bankaya yatırılan 3 bin 300 doların sahte olduğu anlaşılırken, sahte dolarlar mobil bankacılık işlemiyle liraya çevrildikten sonra üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldı. 11 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ü tutuklandı.

İstanbul\'da ATM\'lere sahte dolar yatıran 11 şüpheliden 4\'ü tutuklandı
07.01.2024 - 10:35,
Abone Ol

İstanbul'da, ATM'lere sahte dolar yatırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin 33 sahte 100 doları, bir bankaya ait ATM'nin para yerleştirme haznesine hileli yöntemlerle yerleştirip haksız kazanç elde ettiklerinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Bankaya yatırılan 3 bin 300 dolar Merkez Bankasına gönderilirken, yapılan incelemede bu dolarların sahte olduğu anlaşıldı.

Ayrıca ATM'ye yatırılan sahte dolarların mobil bankacılık işlemiyle liraya çevrildikten sonra üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte dolarların ATM'ye yatırıldığı anlar bankanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde şüphelilerin sahte dolarları hesaba aktardıktan sonra bölgeden ayrılmaları yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, ATM, Dolandırıcılık, Tutuklama, Gözaltı, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ATM'lere sahte dolar yatıran 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika


10:40
Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:24
Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59
Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29
İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10
Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28
AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08
81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında 4853 firari yakalandı 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03
İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi

Son Dakika
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
09:59 Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29 İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10 Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28 AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03 İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
01:05 Havadayken acil çıkış kapısı patlamıştı! THY, 5 Boeing 737 MAX 9 uçağını seferden çekti
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:59 İsrail medyası bunu konuşuyor! İstihbarat, orduyu "Aksa Tufanı" öncesi 4 defa uyarmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 11:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da ATM'lere sahte dolar yatıran 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement