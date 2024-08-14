İstanbul'da Ayamama Deresi'nde koku ve kirlilik sorununa vatandaşlardan tepki - Son Dakika
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İstanbul'da Ayamama Deresi'nde koku ve kirlilik sorununa vatandaşlardan tepki

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İstanbul'da Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinden geçen Ayamama Deresindeki kirlilik, vatandaşların tepkisine yol açtı. Ayamama Deresi'ni ıslah çalışmaları çerçevesinde projelendirilen Bakırköy Ayamama Yaşam Vadisi, ev ve fabrika atıklarının sebep olduğu ağır koku ve kirliliğe teslim oldu. Bölge sakinleri, çocukların ve ailelerin piknik alanlarında kokudan dolayı duramadıklarını belirtti.

14.08.2024 12:35  Güncelleme: 12:39
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İstanbul'da Ayamama Deresi'nde koku ve kirlilik sorununa vatandaşlardan tepki

İSTANBUL - İstanbul'da Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinden geçen Ayamama Deresindeki kirlilik, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Ayamama Deresi'ni ıslah çalışmaları çerçevesinde projelendirilen Bakırköy Ayamama Yaşam Vadisi, ev ve fabrika atıklarının sebep olduğu ağır koku ve kirliliğe teslim oldu. Özellikle Halkalı ve Yenibosna bölgelerinde yoğunlaşan kirlilik ve kokunun insan sağlığı için riskli olabileceğini ifade eden çevre sakinleri, çocukların ve ailelerin piknik alanlarında kokudan dolayı duramadıklarını belirtti.

"Derenin pisliğinden usandık"

Bölge sakinlerinden Kadir Ay, Ayamama Deresi üzerinde kurulan Yaşam Vadisi'nin yaşanamayacak bir bölge haline geldiğini savunarak, "Buranın kokusundan ve pisliğinden biz artık usandık. Belediyeye kaç defa şikayette bulunduk ama hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Bu derenin pisliğinden, sineklerinden ve böceklerinden usandık. Buranın bir şekilde temizlenmesi lazım. Her yıl temizlenmesi gereken yer, iki senede bir temizleniyor. Buraya çocuk parkı yapmışlar, çocukları koruyacak demirleri bile yok. Ailemizle burada oturamıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, burası Yaşam Vadisi değil, yaşanamayacak bir yer olmuş" dedi.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, İstanbul, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Ayamama Deresi'nde koku ve kirlilik sorununa vatandaşlardan tepki - Son Dakika

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