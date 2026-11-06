İstanbul\'da Azerbaycan\'ın Karabağ Zaferi\'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi

İstanbul Bağcılar Belediyesi, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü nedeniyle fidan dikim etkinliği düzenledi.

Azerbaycan Dostluk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Taha Zahid Özdemir, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Bağcılar İlçe Başkanı Emre Dağcı ile diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerin anısına durulan saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşları okundu.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan konuşmasında, Karabağ Zaferi'nin altıncı yıl dönümünde aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere emanet etmek için bugün burada bir araya gelindiğine dikkati çekerek, "Bugün burada dikeceğimiz her bir fidan şehitlerimizin aziz hatıralarına duymuş olduğumuz vefanın dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimizin ve geleceğe olan umudumuzun birer nişanesi olacaktır." dedi.

Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, programın Türkiye ile dost ve kardeş ülke Azerbaycan için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Özdemir de konuşmasında kuruluşun 33 ülkede binden fazla üyesinin bulunduğuna değinerek, birliğin en önemli ve etkili çalışmalarının, Bağcılar Belediyesi ve Azerbaycan hükümeti belediyeleri ile yapıldığını ifade etti.

Karabağ Savaşı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Özdemir, "Bugün diktiğimiz fidanların, Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin dostluğunun ve ortak geleceğimizin sembolü olarak büyümesini temenni ediyorum. İki devlet tek millet olarak inşallah kardeşliğimiz ilelebet sürecek ve payidar olacaktır." diye konuştu.

Azerbaycan Askeri Personeli Rafael Salmanoğlu ise konuşmasında, Karabağ savaşında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, gazilere can sağlığı diledi.

Başkonsolos Aliyev de konuşmasında, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan halkı için yalnızca askeri galibiyetin yıl dönümü değil, milli iradenin, birlik beraberliğinin sembolü olduğunu vurgulayan Aliyev, "Her büyük tarihi olayda olduğu gibi bu zaferin arkasında insan hayatları, yarım kalan hayaller vardır. Vatan savaşında kazandığımız zafer topraklarımız yolunda canından vazgeçen bütün yiğitlerimizin ruhuna olan borcumuzdur." ifadesini kullandı.

Aliyev bugün ekilecek fidanların her birinin geçmişe vefanın ve geleceğe ümidin birer ifadesi olduğunu belirterek, "Bu yolda kardeş Türkiye'yle dayanışmamızın ve iş birliğimizin bundan sonra da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda şehit olanların hatırasına 44 fidan toprakla buluşturuldu.