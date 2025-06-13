İstanbul'da Babalar Günü Etkinliği: Aileler İçin 30'dan Fazla Aktivite

(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Babalar Günü" dolayısıyla 14-15 Haziran günlerinde Maçka Demokrasi Parkı'nda çocuklar ve babalara yönelik kapsamlı bir etkinlik programı düzenleyecek. Konserlerden atölyelere, illüzyon gösterilerinden akrobat performanslarına kadar 30'u aşkın etkinlik, hafta sonunda İstanbullulara keyifli anlar yaşatacak.

İBB, "Babalar Günü" dolayısıyla 14-15 Haziran günlerinde Maçka Demokrasi Parkı'nda çocuklar ve babalara yönelik kapsamlı bir etkinlik programı düzenleyecek. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü için hazırlanan program kapsamında, Maçka Demokrasi Parkı'nda iki gün boyunca saat 13.00'ten 19.00'a kadar farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinlikler arasında kukla ve illüzyon gösterileri, palyaço performansları, neşeli baloncuklar, şişme oyun alanları, dans atölyeleri, çeşitli çocuk atölyeleri ile sokak sanatları ve maskot bando gösterileri yer alıyor.

"Karaoke sahnesi babaları ve çocukları buluşturacak"

Etkinlik alanında kurulacak özel karaoke sahnesinde, babalar ve çocuklar birlikte sahneye çıkarak sevdikleri şarkıları seslendirebilecek. Katılım için etkinlik alanında başvuru formunun doldurulması yeterli olacak.

Program kapsamında yer alan bazı etkinlikler şöyle:

14 Haziran Cumartesi: Kukla gösterisi, illüzyon ve pantomim performansları, baloncuk gösterileri, şişme oyun alanları, akrobat gösterileri, çim adam ve rüzgar gülü atölyeleri, sokak sanatları, dans atölyesi ve pixel çalışması.

15 Haziran Pazar: Kral Şakir "Mini Şölen" gösterisi, kağıttan heykel yapımı, yüz boyama, maskot bando ekibi performansları, illüzyon ve akrobat gösterileri ile çim adam ve rüzgar gülü atölyeleri.

Tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü'nü aile boyu kutlamak isteyen tüm yurttaşları Maçka Demokrasi Parkı'ndaki programa davet etti.