İstanbul merkezli 5 ilde, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp mağdurları ikna ederek hesaplarındaki paraları üçüncü kişilerin hesaplarına aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonunda yakalanan 18 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri kişilere çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, mağdurların hesaplarındaki paraları havale ve EFT ile üçüncü kişilerin hesaplarına aktaran, 8 ayrı eylemde ilk belirlemelere göre 4 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarıyla 18 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini belirtmişti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da banka dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yaptığı yüzde 25 zammın geri alınmasını talep etti. Gürer, dar gelirli vatandaşların et alabilme imkanının zorlaştığını belirterek, zamın geri alınması ve sübvansiyonlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı'nda birlik encümenleri seçildi. Seçilen muhtarlar, köylerde yaşayan vatandaşlara daha iyi bir yaşam sunmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bülten hazırladı. Buna göre; ekonomik krizin yarattığı etki çocuk işçi istatistiklerine de yansıdı. 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18,7’den yüzde 22,1’e yükseldi. Çocuk işçi sayısı geçen yıla göre 3.5 puan arttı.
Mersin'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda cep telefonları, banka kartları ve harici bellekler ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında bulunan otobüs, Bulgaristan'a yolcu taşırken devrildi. İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran arasındaki gerilimin son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunduğunu belirterek, hadiselerin yakından takip edildiğini bildirdi. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır.
Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Altınordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Dr. Onur Yılmaz getirildi. Onur Yılmaz aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine de atandı.
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