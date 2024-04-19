İstanbul\'da banka dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli 5 ilde, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp mağdurları ikna ederek hesaplarındaki paraları üçüncü kişilerin hesaplarına aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonunda yakalanan 18 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri kişilere çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, mağdurların hesaplarındaki paraları havale ve EFT ile üçüncü kişilerin hesaplarına aktaran, 8 ayrı eylemde ilk belirlemelere göre 4 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarıyla 18 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini belirtmişti.