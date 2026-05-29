İstanbul'da Bayram Dönüşünde Trafik Yoğunluğu

29.05.2026 18:48
Kurban Bayramı dönüş yolculuğunda İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 51'e ulaştı.

Mert ORDU/ İSTANBUL, -KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da dönüş trafiği nedeniyle yoğunluk oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 17.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. Yoğunluk havadan görüntülendi.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüşe geçmesiyle birlikte özellikle İstanbul'un giriş noktalarında araç yoğunluğu arttı. TEM Otoyolu Ümraniye mevkii ile O-3 bağlantı yolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kent genelinde etkili olan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 17.00 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası, TEM Otoyolu'nda ki yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde ana arterlerde araçların ilerlemekte zorlandığı ve yoğunluğun bazı noktalarda arttığı görüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, İstanbul, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

