İstanbul'da Bayram Pikniği Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Bayram Pikniği Keyfi

İstanbul\'da Bayram Pikniği Keyfi
28.05.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da aileler Aydos Ormanı'na akın ederek mangal ve piknik yaptı.

İSTANBUL'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde güneşli havayı fırsat bilen kişiler çimenlik alanlara akın etti. Aileleriyle birlikte Aydos Ormanı'na gelenler mangal yaparken, çocuklar salıncak kurup ip atladı.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren kişiler Zeytinburnu'nda yol kenarında bulunan çimenlik alanlara ve Aydos Ormanı'na akın etti. Havanında güneşli olmasını fırsat bilen kişiler yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ve piknik malzemeleriyle gün boyu vakit geçirdi. Çocuklar ağaçlara kurulan salıncaklarda sallanırken, bazı vatandaşlar hamaklarda dinlendi. Bayram tatilini değerlendirmek için ormana geldiklerini söyleyen vatandaşlar, şehir kalabalığından uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek istediklerini ifade etti.

'AİLEYLE BİRLİKTE OLMAK GÜZEL

Ailesiyle birlikte Aydos Ormanı'na mangal yapmaya gelen Dursun Hasbal, "Mangal, kahvaltı, aileyle birlikte olmak güzel. Ev halkı, çocuklar, hısımlarımız var. Havada, ortamda güzel. Buraya zaten hep aileler geliyor" dedi.

'KARNIMIZI DOYURACAĞIZ'

Nihat Aydın, "Bayramın birinci günü kurbanımızı kestik. Dostlarımızla, ailelerimizle birlikte mangal yakacağız oturacağız. Eğleneceğiz inşallah. Sabah 10'da geldik kısmet olursa karnımızı doyuracağız, mangalımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

'CAĞ DÖNERİMİZİ YAPTIK'

Mehmet Karabulut ise, "Meşhur Artvin Yusufeli cağ dönerimizi yaptık burada. Ailemizle birlikte pikniğimizi yapıyoruz çok güzel. Herkesin bayramını kutluyoruz. Burada ağabeyim, yeğenlerim, kendi ailem var. Sabah 9'da geldik akşam saatlerine kadar buradayız. Voleybol oynadık, çocuklarla eğlendik kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra cağ dönerimizi yaptık, çocukları eğlendiriyoruz" diye konuştu.

'BU SENE BİR TÜRLÜ YAZ GELMEDİ'

Sibel Adıyaman, "Sac tava yapıyoruz, ailecek geldik. Bugünü burada değerlendiriyoruz. Hava çok güzel, çok sıcak bunalmıştık. Bir sıcak bir soğuk. Bu sene bir türlü yaz gelmedi. Şu an çok iyi, keyifliyiz, çocuklarda çok keyifli" dedi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Aydos Ormanı, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Bayram Pikniği Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan “27 Mayıs“ açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
17:18
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
16:35
Bernardo Silva, Türkiye’ye geldi Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
14:48
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 17:34:17. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Bayram Pikniği Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.