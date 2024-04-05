İstanbul'da Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu

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Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

Bayram tatilinin 9 gün olması, İstanbul'dan yola çıkan vatandaşları, otoyollara, havalimanlarına ve otogarlara akın ettirdi. İBB Trafik verilerine göre kent içinde trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 78'e ulaştı.

Bayram trafiği akşam saatlerinde yollarda yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 78 civarında. Arıza nedeniyle yol kenarlarına çekilen araçların da etkisiyle Mahmutbey kavşağı ve köprü girişlerinde yoğunluk arttı.

HAVALİMANI VE OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Bayram hareketliliği İstanbul Havalimanı ve Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yansıdı. Otogar çıkışında trafik denetimleri yapılırken, İstanbul Valisi Davut Gül de bir süre çalışmaları, denetimleri yerinde inceledi.