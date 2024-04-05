İstanbul'da Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu

Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT
Bayram tatilinin 9 gün olması, İstanbul'dan yola çıkan vatandaşları, otoyollara, havalimanlarına ve otogarlara akın ettirdi. İBB Trafik verilerine göre kent içinde trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 78'e ulaştı.
Bayram trafiği akşam saatlerinde yollarda yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 78 civarında. Arıza nedeniyle yol kenarlarına çekilen araçların da etkisiyle Mahmutbey kavşağı ve köprü girişlerinde yoğunluk arttı.
HAVALİMANI VE OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
Bayram hareketliliği İstanbul Havalimanı ve Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yansıdı. Otogar çıkışında trafik denetimleri yapılırken, İstanbul Valisi Davut Gül de bir süre çalışmaları, denetimleri yerinde inceledi.
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İsviçre'nin Cenevre kentinde, Gazze'de soykırımın durdurulması talebiyle düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Gösteride, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi ve Filistin'e destek mesajları verildi.
Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan büyükşehir belediyesi ve merkez ilçelerin belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı. AK Parti'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fırat Görgel, il Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Onikişubat Belediye Başkanlığına seçilen Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Akpınar da görevlerine başladı.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tanrısever, terör örgütlerine yönelik 14 operasyon gerçekleştirildiğini, uyuşturucu ile mücadelede okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alındığını ve kaçakçılık operasyonlarında çeşitli malzemeler ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, siber suçlarla ve kadına şiddetle mücadelede de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Tanrısever, vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyararak, şüpheli durumlarda en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmalarını istedi. Geçen ay meydana gelen trafik kazalarında bir kişinin hayatını kaybettiği ve 116 kişinin yaralandığı da açıklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, kapalı pazar yerinde meydana gelen kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. İki grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüyerek bıçak ve kırık camların kullanıldığı bir olaya dönüştü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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