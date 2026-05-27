İstanbul'da Bayram Trafik Denetimleri
27.05.2026 15:22
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda trafik denetimleri yapıldı, sürücülere çikolata ve kolonya ikram edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kent genelinde trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, durdurulan sürücülere ve ailelerine çikolata ve kolonya ikram edildi.

Avrupa Yakası'nda, Fatih Valide Sultan Camisi önünde A Bölgesi Ekipler Amirliği görevlileri tarafından dron destekli denetim yapıldı.

Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki denetimlerde ekipler, sürücü ve araç belgeleri ile emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti.

Anadolu Yakası'nda da ekipler, birçok noktada trafiği denetledi.

Üsküdar D-100 kara yolu Kuzey Yol turnike sahasının Anadolu Yakası girişinde ekipler, araçları durdurarak evrak kontrolü yaptı.

Beykoz TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımında yapılan denetimlerde ise polisler sürücülerin ehliyet ve evraklarını kontrol etti.

Denetimlerde, belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Görevli polisler, sürücülerin ve yolcuların bayramını da kutlayarak, güvenli yolculuklar diledi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Çikolata, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 15:56:04.
