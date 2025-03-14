İstanbul'da Belediye Çalışanlarına Yönelik Operasyonda Tutuklamalar - Son Dakika
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İstanbul'da Belediye Çalışanlarına Yönelik Operasyonda Tutuklamalar

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye finansal destek sağlandığı iddialarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Diğer 18 kişinin işlemleri devam ediyor.

14.03.2025 20:09  Güncelleme: 21:12
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul'da bazı belediyelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlardan 16 kişinin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri sonuçlandı. Hakim, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 12 kişi hakkında tutuklama, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi. Diğer 18 kişinin işlemleri ise devam ediyor.

Terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlandığı iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 33 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunun eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de Çanakkale'den İstanbul'a gelerek avukatıyla birlikte Emniyet'e gitmiş ve gözaltına alınmıştı.

Çoğu Sarıyer, Şişli, Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde görevli 34 kişi bu sabah sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri 16.00 sıralarında sona eren belediye görevlilerinden 26'sı "Terörizmin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 8 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

16 kişinin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri akşam saatlerinde sonuçlandı. Hakim, Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında tutuklama, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi. Diğer 18 kişinin işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Şükrü Genç, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Sarıyer, Adliye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Belediye Çalışanlarına Yönelik Operasyonda Tutuklamalar - Son Dakika

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