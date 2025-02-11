İstanbul'da Belediyelere Terör Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Belediyelere Terör Operasyonu: 10 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'terör örgütü ile koordineli' olarak çalıştıkları iddia edilen belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alındı.

11.02.2025 08:40  Güncelleme: 10:40
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "terör örgütü ile koordineli olarak kent uzlaşısı" ile seçildikleri öne sürülen Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi ve bir sivil hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Başsavcılık, bu kişilere yönelik gözaltı işlemleri ve aramaların sabah 06.00 itibarıyla başladığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, operasyonun terör örgütünün HDK çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yapıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, AK Parti yönetimindeki Fatih Belediyesi ile CHP'li başkanların yönetimindeki Üsküdar, Sancaktepe, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclislerinden birer üye ile bir sivil kişinin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen isimlerin 31 Mart 2024 seçimlerinde talimatla "kent uzlaşısı" faaliyeti kapsamında seçilmeleri sağlandığı iddia edildi. Açıklamada, "Kent uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu hususu da nazara alındığında adı geçen şüphelilerin terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyeti kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları anlaşılmış olup..." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 06.00 itibarıyla eş zamanlı operasyonlarda 10 kişinin gözaltına alındığı, polisin adı geçen isimlerin ev, iş yeri ve başkan yardımcılarının makam odalarında arama yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Yönetim, Politika, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Belediyelere Terör Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika

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