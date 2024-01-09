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İstanbul'da Beylikdüzü'nde Kar Yağışı - Son Dakika
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İstanbul'da Beylikdüzü'nde Kar Yağışı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan uyarının ardından ilçede kar yağışı rüzgarla birlikte devam ediyor.

İstanbul\'da Beylikdüzü\'nde Kar Yağışı
09.01.2024 - 11:23,
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Özcan KILIÇ/ İSTANBUL İSTANBUL'da belirli bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı dün (AKOM) kentin yüksek kesimleri ile kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapmıştı. Gece saatlerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği bilgisinin de yer aldığı açıklamanın ardından Beylikdüzü güne kar yağışıyla uyandı. İlçede kar yağışı rüzgarla birlikte etkili oluyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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