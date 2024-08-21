İstanbul'da bir çocuğa daha şiddet uygulandı - Son Dakika
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İstanbul'da bir çocuğa daha şiddet uygulandı

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İstanbul'da Büyükçekmece ilçesinde bir çocuğun darp edilmesi olayıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. 16 yaşındaki çocuğu darp eden 8 çocuk adliyeye sevk edildi.

21.08.2024 17:42
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(İSTANBUL)- İstanbul'da hafta sonu 16 yaşında Emir Koçhan'ın akranları tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından bir darp olayı daha yaşandı. Büyükçekmece'de 16 yaşında bir çocuğu aralarına sıkıştıran erkekli kızlı kalabalık bir grup, dakikalarca şiddet uyguladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mağdur çocuğu darp eden ve yaşları 12 ile 17 arasında değişen 8 çocuğun adliyeye sevk edildiğini duyurdu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece'de 16 yaşandaki çocuğun akranlarınca darp edilmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Sosyal medyada paylaşılan ve İstanbul Büyükçekmece'de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun bir çocuğu darp ettiği tespit edilmiştir. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede darp edilen çocuğun 16 yaşındaki M.A.Z. olduğu belirlenmiştir.

Yapılan araştırmalar sonucu mağdur çocuğumuzu darp edenlerin yaşları 12 ila 17 arasında değişen B.Ç., M.T., R.E.K., N.N.K., M.Ç., B.G.D., B.G.D. ve H.E.K. isimli çocuklar olduğu tespit edilmiştir. Darp eden 8 çocuk (SSÇ) emniyet güçlerimizce adliyeye sevk edilmiştir. Çocuklarımızı her türlü şiddetten korumak öncelikle görevimizdir. Onları şiddetten korumak ve şiddete eğilimli olmasını engellemekte ailelerimize de büyük görevler düşüyor."

İstanbul\'da bir çocuğa daha şiddet uygulandı
Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, İstanbul, 3-sayfa, Çocuk, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir çocuğa daha şiddet uygulandı - Son Dakika

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