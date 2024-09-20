İstanbul'da Bisiklet Hırsızları Yakalandı

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İstanbul'da park halindeki elektrikli bisikleti çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 kişi ile 1 cinayet hükümlüsü cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül'de Şişli ilçesi İnönü Mahallesi'nde park edilen elektrikli bisikletin çalınmasına ilişkin yaptığı çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızların V.U. ile D.A. olduğunu belirledi.

V.U. ve D.A. yakalanırken çalınan elektrikli bisiklet de bulunup sahibine teslim edildi.

Yapılan sorgulamada V.U'nun 31, D.A'nın ise 12 suç kaydı ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi.

Çıkarıldıkları adliyede bisiklet hırsızlığı suçundan da tutuklanan 2 kişi cezaevine teslim edildi.

Polisten kaçmaya çalışan kişi cinayet hükümlüsü çıktı

Ayrıca 17 Eylül'de Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi'nde asayişin sağlanması ve hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik uygulamada, tavırlarından şüphelenilen E.T. durdurulmak istendi.

Kaçmaya çalışırken yakalanan E.T'nin, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

E.T. adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.