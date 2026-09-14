İstanbul'da bu hafta kültür sanat etkinlikleri başlıyor - Son Dakika
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İstanbul'da bu hafta kültür sanat etkinlikleri başlıyor

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İstanbul'da bu hafta konser, tiyatro, müze etkinliği ve sergilerden oluşan çok sayıda kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak. Gipsy Kings 18 Eylül'de Harbiye'de, Teoman 19 Eylül'de aynı sahnede, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ise 20 Eylül'de AKM'de sahne alacak.

İstanbul'da bu hafta konserlerden tiyatro oyunlarına, müze etkinliklerinden sergilere kadar çok sayıda kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Mehmet Güntekin şefliğinde hazırladığı "Nihavend Kar" başlıklı 2026-2027 sezon açılış konseriyle 20 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda müzik tutkunlarının karşısına çıkacak.

Grammy ödüllü Latin müziği efsanesi Gipsy Kings, "Historia 2026 Tour" kapsamında kurucu üye Tonino Baliardo öncülüğünde 18 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda performans sergileyecek.

Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman, 19 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelecek.

Alternatif müziğin yeni temsilcilerinden Umur Erdem, "City Sounds" serisi dahilinde 18 Eylül'de Zorlu PSM Vestel Amfi'de dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Türk Telekom Prime AKM Yaz Konserleri kapsamında sahne alacak Ankara çıkışlı modern caz topluluğu Calico, 16 Eylül'de AKM Çok Amaçlı Salon'da dinlenebilecek.

Johann Wolfgang von Goethe'nin eserinden ilhamla Mehmet Cemal Yeşilçay tarafından bestelenen "Goethe: Doğu-Batı Divanı" yapıtı, Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde 20 Eylül'de AKM Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Etkinlikler

Geleneksel Türk mozaik lamba sanatının tekniklerini keşfetme ve kişisel tasarımlar oluşturma imkanı sunan "Mozaik Lamba Atölyesi", hafta boyunca Bağımsız Sanat Vakfı'nda meraklılarını ağırlayacak.

İllüzyonist, jonglör ve sirk sanatçısı Erdem Obüs'ün interaktif aile gösterisi "Harikalar Karnavalı", 20 Eylül'de Hilltown Seyirlik Sahne'de çocuklarla ve ailelerle buluşacak.

Türk çini sanatının geleneksel tekniklerini ve İstanbul mimarisinden esinlenen motiflerini keşfetme imkanı sunan 3 saatlik "Çini Atölyesi", hafta boyunca İstanbul Workshops - Fabrikafa Make & Coffee'de gerçekleştirilecek.

Gösterimler

Elvis Presley'nin 1969 tarihli Las Vegas konser serisinden keşfedilen nadir arşiv görüntülerini bir araya getiren "EPiC: Elvis Presley in Concert" belgeseli, 15 Eylül'de Zorlu PSM Vestel Amfi'de perdede olacak.

Aynı program çerçevesinde, efsanevi Formula 1 pilotu Ayrton Senna'nın kariyerini ve trajik yaşam öyküsünü aktaran "Senna" belgeseli ise 20 Eylül'de Zorlu PSM Vestel Amfi'de izleyicilerle buluşacak.

İstanbul Modern Sinema'nın yeni sezonunda Güneydoğu Asya sinemasına odaklana "Muson Hayalleri" başlıklı özel seçkide, Filipinler, Malezya, Tayland ve Kamboçya'dan 2020'li yıllara ait 11 film, 4 Ekim'e kadar sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergiler

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından hazırlanan ve Karaköy Palas'ın mimarı Giulio Mongeri'nin çalışmalarına odaklanan "Temas" sergisi de 1 Ekim'e kadar Karaköy Palas'ta incelenebilecek.

Gazze'de uzuv kaybı yaşayan bireylere destek sağlamak amacıyla düzenlenen "Engelsiz Gazze Sanat Buluşmaları Karma Sergisi", atölyelerle birlikte 27 Eylül'e kadar Birlik Vakfı Genel Merkezi Sergi Salonu'nda konuklarını kabul edecek.

Ud ve çello virtüözü, bestekar ve ressam Şerif Muhiddin Targan'ın kişisel eşyalarından oluşan "Şerif Muhiddin Targan Sergisi", 9 Aralık'a kadar Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'nde görülebilecek.

İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi "Aynı Mavinin Altında", Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Koleksiyon Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Bursa'nın tarihi mirasını 87 kadrajla aktaran "İstanbul'u Gören Rüya: Bursa" fotoğraf sergisi, ay sonuna kadar Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde gezilebilecek.

Sanatçılar Ayşe Gülcan Özbalak ve Zeynep Üstün'ün imzasını taşıyan "İki Fırça Bir Ahenk" tezhip sergisi, 30 Eylül'e kadar İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda devam edecek.

Ressam Burcu Aracı'nın çalışmalarını bir araya getiren "İzler ve Yansımalar" başlıklı kişisel seçki, 27 Eylül'e dek Esenyurt Sanat Merkezi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gipsy Kings, İstanbul, Güncel, Eylül, AKM, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bu hafta kültür sanat etkinlikleri başlıyor - Son Dakika

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