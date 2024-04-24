İstanbul'da Çeşitli Dans Türlerinin Sergilendiği 'Nina' Gösterisi Seyirciyle Buluşuyor - Son Dakika
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İstanbul'da Çeşitli Dans Türlerinin Sergilendiği 'Nina' Gösterisi Seyirciyle Buluşuyor

İstanbul\'da Çeşitli Dans Türlerinin Sergilendiği \'Nina\' Gösterisi Seyirciyle Buluşuyor

İstanbul'da düzenlenen 'Nina' gösterisi, çeşitli dans türlerini bir araya getirerek seyirciyle buluşacak. Dansçılar Betina Dimitrova, Vasil Zolumov ve Teya Radeva'nın yanı sıra Bulgar ve Rus sanatçılar da gösteride sahne alacak. Klasik ve caz teknikleri, jazz funk, çağdaş koreografi, hiphop ve modern koreografi gibi farklı tarzlar sergilenecek olan gösteri, dansın uluslararası bir dil olduğunu vurguluyor. 'Nina', Türkiye'de ilk yurt dışı gösterimini yapacak.

24.04.2024 22:13
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Çeşitli dans türlerinin sergilendiği "Nina" gösterisi, İstanbul'da yarın ve 26 Nisan'da seyirciyle buluşacak.

Project 360'ın hazırladığı, My Ticket'ın organize ettiği etkinlikte, dansçı Betina Dimitrova, Vasil Zolumov ve Teya Radeva'nın yanı sıra Bulgar ve Rus sanatçılar sahne alacak.

Gösteride klasik ve caz teknikleri, jazz funk, çağdaş koreografi, hiphop ve modern koreografi gibi çeşitli tarzlar sergilenecek.

Müzikal öncesinde Kensington Laden Palas Otel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen gösteri ekibi, etkinliğe dair açıklamalarda bulundu.

AA muhabirine konuşan Project 360 yöneticisi Violetta Garmashevskaya, gösterinin aslında bir "Broadway" müzikali olduğunu belirterek, "Dansın uluslararası bir dili var. İçerisinde aşk, pişmanlık, suç, kovalama gibi hayatımızın bir noktasında hepimizin hissettiği duygular var. Karakterler çok karmaşık. Gösterinin başında kötü olduğunu düşündüğünüz bir karakter son kısımda sizi şaşırtabiliyor. Büyük resim içerisinde birçok olay örgüsü var." dedi.

Garmashevskaya, 17 dansçının sahne alacağını aktararak şunları kaydetti:

"Yaklaşık 9 yıl önce Sofya'da bir dans akademisi kurduk. Burada yetiştirdiğimiz dansçılar ile 'Nina'yı hazırladık. Sahne kostümleri el yapımı. Kondisyon için basketbol koçuyla çalışıyoruz, her detayına emek verdiğimiz bir gösteri. Bu yüzden hazırlamak 8 ayımızı aldı. Dansın bir hobi olduğu ve bu işten para kazanılmayacağını düşünenler 'Nina' ile bunu kırdı. Sıkı çalışma ve tutarlılıkla neler yapılabileceğini gördük."

"Nina"nın ilk yurt dışı gösterimini Türkiye'de yaptıklarına işaret eden Garmashevskaya, Türkiye'nin kendileri için özel bir anlamı olduğunu söyledi.

Myticket yetkilisi Aniş Aslan ise gösteriyi ilk izlediğinde Türkiye'ye getirmek istediğini dile getirerek, "Aslında bu müzikal, sorunlarını kendi başına çözmeyi tercih eden sıradan bir kızın hikayesini anlatıyor. 'Caz Çağı' olarak bilinen dönemde geçen gösteri, aşk, kıskançlık, suç ve pişmanlık gibi duyguları seyirciye aktarmayı hedefliyor." diye konuştu.

"Nina", yarın Tim Show Center'da, 26 Nisan'da Moi Sahne'de beğeniye sunulacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Çeşitli Dans Türlerinin Sergilendiği 'Nina' Gösterisi Seyirciyle Buluşuyor - Son Dakika
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