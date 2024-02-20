İstanbul\'da Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratı için Doğu Türkistan dernekleri hakkında bilgi toplayan 6 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratı için Doğu Türkistan dernekleri hakkında bilgi toplayarak aktardıkları iddia edilen 6 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından iletilen bilgilerde Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye'de yaşayan Türkistanlıların ileri gelenleri ve Türkiye'de faaliyet gösteren Doğu Türkistan dernekleri ve kuruluşları hakkında bilgi toplayan 7 şüpheli tespit edildi.

Topladıkları bilgi ve belgeleri Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurlarına aktardıkları iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul'da bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalandı. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

IŞİD OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, IŞİD silahlı terör örgütü ile irtibatlı/iltisaklı olarak faaliyet gösteren Türk şüphelilerle, çatışma bölgeleri ile bağlantılı IŞİD terör örgütüne müzahir olan yabancı uyruklu şüpheliler hakkında yürütülmekte olan soruşturmada, İstanbul'da ikamet ettiği belirlenen 19 şüphelinin yakalanmasına ilişkin bu sabah operasyon yapıldı.

Baskınlarda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.