İstanbul\'da Çocuk Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

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İstanbul'da çocuk yaştaki 3 hırsızlık şüphelisi tutuklanırken, alışveriş merkezindeki hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 22 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında Şişli ve Beşiktaş'ta, alışveriş merkezlerinde meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, üç olayda da turistleri hedef alan şüphelilerin 13 bin 400 dolar, 3 bin 500 lira ve 2 cep telefonu çaldığını belirledi.

Mağazalardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, çocuk yaştaki şüpheliler B.T, İ.G.Ö ve A.K'yi Beyoğlu'nda yakaladı.

Şişli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, İ.G.Ö'nün 206, B.T'nin 190, A.K'nin ise 42 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin adından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, alışveriş yapan bir kadının çantasından eşyasının çalınma anı, mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.