İstanbul'da Çocuk İstismarı Davası: Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ve 5 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Çocuk İstismarı Davası: Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ve 5 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

İstanbul\'da Çocuk İstismarı Davası: Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ve 5 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

İstanbul'da çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mağdur çocukların ifadeleri Adli Görüşme Odası'nda pedagog eşliğinde alındı. Mahkeme heyeti, yayın yasağı kararının devam ettiğini bildirerek sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı temmuza erteledi. İddianamede, Zoroğlu ve diğer sanıklar hakkında çeşitli suçlardan toplamda 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

22.05.2024 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Süleyman Salih Zoroğlu ve Ahmet Aktaş ile tutuksuz sanıklar Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca, İnci Arslan ve Zeynep Akgül katıldı.

Bir kısım müşteki, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatının da hazır bulunduğu duruşmada mağdur çocukların ifadeleri Adli Görüşme Odası'nda pedagog eşliğinde alındı.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin yayın yasağı kararının devam ettiğini bildirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı temmuza erteledi.

İddianameden

Davanın iddianamesinde, çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı öne sürülen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapis isteniyor.

İddianamede ayrıca, Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olan Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan doktor Hüsnü Ağca, klinik sekreteri İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Çocuk, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Çocuk İstismarı Davası: Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ve 5 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
18:40 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
21:47 Akılalmaz olay Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı Akılalmaz olay! Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı
20:59 Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıma kararına tepki gösterdi Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararına tepki gösterdi
19:31 RTÜK Başkanı Şahin’den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 22:18:49. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Çocuk İstismarı Davası: Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ve 5 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement