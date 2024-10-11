İstanbul’da ‘Dalgaları Aşmak’ Sergisi 31 Ekim’e Kadar Ziyarete Açık - Son Dakika
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İstanbul’da ‘Dalgaları Aşmak’ Sergisi 31 Ekim’e Kadar Ziyarete Açık

212 Photography Istanbul kapsamında düzenlenen 'Dalgaları Aşmak' sergisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Sanat alanında; Macar fotoğrafçıların küresel su krizine ilişkin eserlerini sergiliyor. Sergi, 6 fotoğrafçı tarafından hazırlanan eserlerle doğa ve insan ilişkisini derinlemesine inceliyor.

11.10.2024 17:06
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(İSTANBUL) - 212 Photography Istanbul kapsamında düzenlenen "Dalgaları Aşmak" başlıklı sergi, 31 Ekim'e kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş. bünyesindeki Taksim Metro girişinde bulunan Taksim Sanat'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bağımsız sanatçılara destek veren ve kamu alanında sanat galerisi olma özelliğiyle sanata ve sanatçıya destek olan Taksim Sanat, kapılarını yeni sergilere açmaya devam ediyor. Taksim Sanat, 31 Ekim'e kadar Macar fotoğrafçıların gözünden küresel su krizinin anlatıldığı ve Kültür A.Ş.'nin de destekçileri arasında yer aldığı 212 Photography Festival kapsamında gerçekleştirilen "Dalgaları Aşmak" sergisine ev sahipliği yapacak.

Macaristan Konsolosluğu ve Capa Center desteğiyle Katalin Koplin küratörlüğünde gerçekleşen sergide, dünyanın çeşitli bölgelerinde suyun izini süren altı fotoğrafçı András Zoltai, László Végh, Márton Kállai, Róbert László Bácsi, Zoltán Molnár ve Zsolt Balázs kuraklığa ilişkin son sözü söyleyen fotoğraflarıyla bir araya geliyor.

İnsan hikayeleri ve toplumsal temaların anlatısına yön veren, güçlü Macaristan fotoğraf geleneğini temsil eden seriler, derin ve yoğun duygularla sanatseverlere ulaşıyor. Doğadaki dönüşümün her yönüyle gözlemlendiği serilerde; bitki yetiştiriciliği için su ihtiyacı, sürdürülemez madencilik, doğal kaynakların kurutulması, nehir düzenlemesinin öngörülemeyen sonuçları üzerinde duruluyor. Diğer taraftan, her şeyin ardından doğayla baş başa kalan insanın hikayesine de yer veriliyor. Doğanın sunduğu armağanlardan zevk alan, zarar gören, doğaya karışan ya da direnen insana ilişkin manzaralar, mitlere yaklaşan tasvirlerle çarpıcı bir boyut kazanıyor.

"Dalgaları Aşmak" sergisi, Taksim Metro girişinde bulunan Taksim Sanat'ta 31 Ekim'e kadar görülebilecek.

Taksim Sanat hakkında

İBB Kültür A.Ş.'nin kamusal sergi alanı olarak faaliyet veren Taksim Sanat, bulunduğu konum ve ev sahipliği yaptığı farklı sanat disiplinleri sayesinde çok farklı ve çeşitli izleyici profiline kapılarını açan ve kimi izleyiciler için belki de ilk kez çağdaş sanat ve sanatçılarıyla karşılaşma alanı yaratan öncü alanlardan biri. Özellikle özgün ve bağımsız sanatçıları odağına alan Taksim Sanat, sanatçıların izleyicileriyle buluşmalarına olanak sağlayan ve sanatçıları sektöre taşımayı kolaylaştıran bir alan yaratmayı hedefliyor. Aynı zamanda sektörün önde gelen usta isimlerin sergilerine ev sahipliği yapan Taksim Sanat, hem her yaş grubundan sanatsevere ulaşmayı hem de güncel sanatın dinamizmlerini yakalamayı önceliklendirerek çağdaş, dijital ve geleneksel sanat ile kamuyu buluşturmayı amaçlıyor.

212 Photography Istanbul 2024 hakkında detaylı bilgi almak için '212photographyistanbul.com' ve @212photographyistanbul adresleri ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul’da ‘Dalgaları Aşmak’ Sergisi 31 Ekim’e Kadar Ziyarete Açık - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul’da ‘Dalgaları Aşmak’ Sergisi 31 Ekim’e Kadar Ziyarete Açık - Son Dakika
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