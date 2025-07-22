İstanbul\'da DEAŞ Operasyonu: 6 Gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, tabanca ve 865 fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında harekete geçti. MASAK tarafından hazırlanan analizlerde, örgütle bağlantılı olabileceği değerlendirilen ve finansal transferlerde 'kurye' olarak faaliyet yürüttüğüne dair kuvvetli şüphe bulunan bazı kişiler ile bu kişilerle finansal ilişki içinde olan diğer şüpheliler ve bazı şirketler tespit edildi.

Bu kapsamda İstanbul merkezli 3 ilçedeki 9 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra tabanca ve 865 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.