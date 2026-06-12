İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 8 Gözaltı

12.06.2026 08:20
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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilerin para transfer işlemlerine insani yardım izlenimi verdiği ancak bir çoğunun herhangi bir sivil toplum kuruluşuna kaydının bulunmadığı belirlendi.

Adli işlem kaydı bulunan bir çok kişiye para transferi yapan zanlıların işlem açıklamalarına "yardım, ihtiyaç sahibi abla için, kira yardımı, ihtiyaç" gibi açıklamalar yazdığını belirleyen ekipler, tutarların büyüklüğü göz önüne alındığında söz konusu işlemlerin yardım kapsamında olmadığını tespit etti.

Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, ?2 kurusıkı tabanca, çok sayıda delici ve kesici alet ile dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sibel Baytar Sibel Baytar:
    ruhsatsız silah ele geçirilmiş mi ciddiye alınsın şu işler 0 0 Yanıtla
  • Mehtap Akyol Mehtap Akyol:
    umarım bu sefer işleri sonuna kadar götürürler çünkü her seferinde lafta kalıyo hep istanbul da böyle olmuş ankara da öyle olmuş 0 0 Yanıtla
  • Nursel Peşe Nursel Peşe:
    bu operasyonlar her zaman yapılıyo zaten ama ne kadar etkili olduğu belli değil 0 0 Yanıtla
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