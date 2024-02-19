İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul\'da DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finans sağlamak için para toplayıp gönderdikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken, 1 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

19.02.2024 10:35  Güncelleme: 10:36
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İstanbul'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı kişiler ve ailelere, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterirken terör örgütü PKK tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda tutulan kadınlara, sözde "infak" adı altında finans sağlamak için para toplayıp gönderdikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte 9 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, 1 zanlının yakalanması için çalışma devam ediyor.

Kaynak: AA

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