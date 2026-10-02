İstanbul'da DEAŞ operasyonunda para transferi belirlenen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda para transferi belirlenen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. MASAK incelemesinde terör örgütleri kapsamında adli işlem gören kişilere para transferi yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerinde 13 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olanların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon

Ekiplerce yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantıları bulunan şüphelilerin MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde, terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda şahsa para transferi yaptıkları belirlenmişti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 29 Eylül'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adreslerdeki aramalarda ise 13 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ operasyonunda para transferi belirlenen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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