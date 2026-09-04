İstanbul'da derneğe kurşunlama olayında 2 şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da bir derneğin şubelerinin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde meydana gelen kurşunlama olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 28 ve 29 Ağustos'ta Küçükçekmece ile Gaziosmanpaşa'da bir derneğe yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayıyla ilgili çalışma yapıldı.

İnceleme ve araştırmalar sonucunda iki farklı kurşunlama eylemine karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.