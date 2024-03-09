İstanbul'da DHKP/C ve MLKP'ye yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında; İstanbul'da terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) ve MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütlerine yönelik İstanbul'da operasyon yapıldı. Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında:
DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) Terör Örgütüne yönelik, aranıyor durumda olan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayarak silah/mühimmat tedariki sağlayan, örgütsel dokümanları ileterek örgütün kuryeliğini yapan milis işbirlikçi şahıslarla ilgili bilgilerin iletilmesi üzerine, 16 şahsa yönelik ilimizde 20 farklı adrese,
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) Terör Örgütüne yönelik; örgütün sözde şehitler ayı olarak gördüğü Kasım ayındaki etkinlikleriyle ilgili müdürlüğümüzce yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda örgüt adına faaliyet yürütürken hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katıldığının yanı sıra sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9 şahsa yönelik ilimizde 12 farklı adres ve Eskişehir ilinde 1 adres olmak üzere;
Toplamda (25) şahsa, ilimiz (32), Eskişehir ili (1) olmak üzere (33) adrese yönelik 09.03.2024 günü saat.06.30 sıralarında eş zamanlı operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir. DHKP/C Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmada; 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
MLKP Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmada; hedef 9 şahsın tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dökümana el konulmuştur. Yapılan operasyonel çalışma sonucunda toplam 20 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."
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