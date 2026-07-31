İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı

İstanbul\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı
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Yüksek kar vaadiyle 850 milyon lira dolandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi, 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde yüksek kar vaadiyle mağdurları kıymetli maden ve döviz alım-satımı yapmaya ikna ederek 850 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, şüphelilerin tüm mal varlıkları ile 6 iş yerine mahkeme kararıyla el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yüksek kar vaadiyle mağdurları kıymetli maden ve döviz alım-satımı yapmaya ikna ederek 850 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri; alınan beyanlar, hesap hareketlerine ilişkin MASAK raporu ile Vergi Başmüfettişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki finansal analiz doğrultusunda tespit edildi. Soruşturmada, Y.K. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, mağdurlardan temin ettiği paraları foreks yöntemiyle zaman sınırlaması olmaksızın kıymetli maden ve döviz işlemlerinde değerlendirerek kısa sürede yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunduğu, bu yöntemle 12 kişiyi dolandırdığı kaydedildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ili başta olmak üzere Antalya, Ankara ve Sakarya'da bulunan 21 ev ile 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken 17 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Aramalarda altın, para ve dijital materyaller ele geçirilirken, 25 şüphelinin tüm mal varlıkları ile 6 iş yerine mahkeme kararı doğrultusunda el konuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika

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