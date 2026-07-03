İstanbul\'da Dolandırıcılık Operasyonu

İSTANBUL'da kurulan bir çağrı merkezinde, yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa'da yaşayan yabancı uyruklu kişileri kendilerini polis, hakim, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Çek Cumhuriyeti yetkili makamlarının İnterpol Daire Başkanlığı aracılığıyla yaptığı bildirim üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası çağrı merkezi dolandırıcılığına ilişkin soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, İstanbul'da kurulan çağrı merkezlerinde yapay zeka destekli yazılımlar kullanan şüphelilerin Avrupa'da yaşayan yabancı uyruklu kişileri arayarak kendilerini polis, hakim, savcı ve banka görevlisi olarak tanıttıkları, bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin mağdurlardan elde edilen suç gelirlerini farklı yöntemlerle akladıkları da tespit edildi. Soruşturma kapsamında suç örgütünün faaliyetlerini Maslak'ta bulunan bir iş merkezindeki çağrı merkezi üzerinden yürüttüğü, iş yerinde yaklaşık 80 yabancı uyruklu şüphelinin bulunduğu ve bu kişilerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet gösterdiği belirlendi. İş yerinin aracı firmalar üzerinden kiralandığı, faaliyetlerin gizliliğini sağlamak amacıyla herhangi bir kurumsal görünürlük oluşturulmadığı tespit edildi.

51 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uluslararası suç örgütünün çağrı merkezi, yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını teknik ve fiziki takiple tespit eden ekipler, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.