İstanbul'da Dolu Yağışı Zorluklar Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Dolu Yağışı Zorluklar Yarattı

İstanbul\'da Dolu Yağışı Zorluklar Yarattı
10.04.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da aniden başlayan dolu yolları beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkili olan dolu nedeniyle bazı ilçelerde yollar beyaza büründü. TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Başta Güngören, Bağcılar, Küçükçekmece ve Sultangazi'de yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nun Sultangazi mevkisi ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy gişeleri mevkisinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sultangazi'de kurulan semt pazarında ise şiddetli yağış nedeniyle bazı çadırlar yıkıldı. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Dolu Yağışı Zorluklar Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:06:21. #.0.5#
SON DAKİKA: İstanbul'da Dolu Yağışı Zorluklar Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.