İstanbul'da Drift Yapan Sürücüye 34 Bin 303 Lira Cezası Kesildi - Son Dakika
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İstanbul'da Drift Yapan Sürücüye 34 Bin 303 Lira Cezası Kesildi

İstanbul\'da Drift Yapan Sürücüye 34 Bin 303 Lira Cezası Kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerinin ardından harekete geçti. H.Ö. isimli sürücüye, drift yapmak, araç üzerinde teknik değişiklik yapmak, saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi suçlamalarla toplamda 34 bin 303 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı 60 gün trafikten men edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

30.04.2024 21:03  Güncelleme: 21:05
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İstanbul'da, otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 34 bin 303 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 28 Nisan'da, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plakasından kimliğini belirlediği H.Ö'yü yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "araç üzerinde teknik değişiklik yapmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddeleri uyarınca 34 bin 303 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan H.Ö'nün sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Drift Yapan Sürücüye 34 Bin 303 Lira Cezası Kesildi - Son Dakika

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