İstanbul'da düzenlenecek "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz şehitleri anılacak - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenecek "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz şehitleri anılacak

İstanbul\'da düzenlenecek "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz şehitleri anılacak
14.07.2025 14:46
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin anısına yarın 5. kez "Vatan Koşusu" düzenlenecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin anısına yarın 5. kez "Vatan Koşusu" düzenlenecek.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, İstanbul Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilecek koşu yarın saat 10.30'da Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayacak.

Sporcular, şehit yakınları ile gazilerin de aralarında yer alacağı katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'na kadar koşacak.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AA muhabirine, 15 Temmuz'un milletin iradesine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Beşinci, 15 Temmuz bilincini ve şuurunu yeni nesillere aktarmak istediklerini belirterek, "O gün meydanları doldurmuştuk. Birçok kişi elinde bayrak, göğsünde iman, aklında hürriyet fikriyle sokaklara dökülmüş ve bu darbe girişimini püskürtmüştü. Bir daha bu darbelerin yaşanmaması için o günü ve o günün ruhunu unutmamak ve unutturmamak için sporun birleştirici gücünü de kullanarak Vatan Koşumuzu tertipliyoruz." dedi.

Tüm gençleri ve vatandaşları koşuya davet ettiğini dile getiren Beşinci, "Bir Ömer Halisdemir'in çıkmasıyla ülkemizin kaderi değişti. Bir daha bu ülkeye darbe yapılamaması için irademizi, güçlü bir şekilde göstermek için bu tarz etkinliklere katılmayı öneriyorum ve bekliyorum. Biz, Türkiye'nin gençlik vakfıyız. 15 Temmuz ruhunu yaşamak istiyoruz. O gün de sokaklara dökülmüştük. Biz, yine 15 Temmuz sabahı sokaklara dökülmek ve bunu sporun birleştirici gücüyle bir aksiyona dönüştürmek istedik." diye konuştu.

Beşinci, 15 Temmuz'un, vazgeçilmez bir ruh ile geleceğe taşıyacak bilinç ve tavır olduğunu anlattı.

Geçmişte yaşanan kötü günleri gençlere aktarmayı vazife ve sorumluluk bildiklerini kaydeden Beşinci, "15 Temmuz, varlık ve yokluk mücadelesi verdiğimiz bu coğrafyanın son zincir halkasıydı. Yaşadığımız önemli püskürtmelerden bir tanesiydi. Dolayısıyla bu mücadeleyi gençlere aktarmanın yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da düzenlenecek 'Vatan Koşusu' ile 15 Temmuz şehitleri anılacak - Son Dakika

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